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Первый номер драфта Джек Хьюз забил второй гол в НХЛ

Первый номер драфта Джек Хьюз забил второй гол в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз забросил шайбу в первом периоде встречи с «Аризоной Койотс». Для форварда этот гол стал вторым в Национальной хоккейной лиге.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

На драфте-2019 Хьюз был выбран в «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером, под вторым в «Нью-Йорк Рейнджерс» — Каапо Какко, третий пик — Кирби Дах в «Чикаго Блэкхоукс». Джек стал восьмым американцем, выбранным на драфте НХЛ под первым номером. Форвард набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.

Игрок подписал контракт с «дьяволами» сроком на три сезона, ежегодная зарплата Хьюза составляет $ 925 тыс.

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