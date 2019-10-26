Кузнецов забил четвертый гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забил четвертый гол в новом сезоне НХЛ.Россиянин отличился в игре с Ванкувер «Кэнакс». Встреча в эти минут проходит на стадионе «Роджерс-Арена»
Кузнецов забросил шайбу на четвертой минуте первого периода. Результативной передачей отметился Якуб Врана. На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1. На гол Кузнецова «Ванкувер» ответил шайбой Брока Босера и Тима Шолера.
Видео гола Кузнецова можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»
Таким образом, Евгений Кузнецов набрал 8-е очко в сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В активе российского нападающего 4 гола и 4 результативные передачи.
Всего в НХЛ Кузнецов провёл 426 матчей, в которых забил 105 голов и сделал 240 результативных передач.
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