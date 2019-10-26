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«Айлендерс» одержали шестую победу подряд, обыграв «Оттаву», у Наместникова «-1»

«Айлендерс» одержали шестую победу подряд, обыграв «Оттаву», у Наместникова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей дублем отметился Ник Ледди и ещё по одной шайбе забросили Мэтт Мартин и Дерик Брассар. За «Оттаву» два гола забил Тайлер Эннис.

Форвард «Оттавы» Владислав Наместников провёл на площадке 17 минут и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Зайцев получил 23 минуты игрового времени и результативными действиями не отметился.

«Айлендерс» одержали шестую победу подряд в НХЛ, а «Оттава» потерпела пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Айлендерс» сыграют с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Эннис (Шабо, Браун) – 07:59' (5x5)   1:1 Ледди (Мартин, Бойчак) – 12:59' (5x5)   1:2 Ледди – 17:19' (бул)   1:3 Мартин (Ледди, Клаттербак) – 24:58' (5x5)   1:4 Брассар (Барзал, Тэйвз) – 26:08' (5x5)   2:4 Эннис (Браун, Дюклер) – 47:08' (5x4)
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