«Айлендерс» одержали шестую победу подряд, обыграв «Оттаву», у Наместникова «-1»

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей дублем отметился Ник Ледди и ещё по одной шайбе забросили Мэтт Мартин и Дерик Брассар. За «Оттаву» два гола забил Тайлер Эннис.

Форвард «Оттавы» Владислав Наместников провёл на площадке 17 минут и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Зайцев получил 23 минуты игрового времени и результативными действиями не отметился.

«Айлендерс» одержали шестую победу подряд в НХЛ, а «Оттава» потерпела пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Айлендерс» сыграют с «Филадельфией Флайерз».