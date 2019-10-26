Михеев не реализовал выход один на один
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев в домашнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» упустил хороший голевой момент. В середине третьего периода при счёте 1:1 россиянин получил шайбу в средней зоне, убежал от защитника «акул» Тима Хида и вышел один на один с вратарём. Однако переиграть голкипера «Шаркс» Мартина Джонса Михееву не удалось.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Leafsfannik.
Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе Шаркс» прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу хозяев.
Напомним, что в этом матче Михеев провёл на льду 16 минут 1 секунду, набрал 2 (1+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+4».
Михеев снова великолепен! Гол, передача и «+4», а ведь мог забить и больше
А Мэттьюс получил грубый удар в голову.
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