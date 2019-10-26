Кузнецов забил второй гол за секунду до окончания второго периода
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил дубль в матче с «Ванкувер Кэнакс». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Роджерс-Арена». После второго периода «Ванкувер» ведёт со счётом 5:2.
Свой второй гол Кузнецов забил под занавес второго периода. Результативными передачами отметились Ларс Эллер и Радко Гудас.
Таким образом, в новом сезоне НХЛ россиянин забросил свою пятую шайбу. Кузнецов набрал 9 очков, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи.
За свою карьеру в НХЛ Кузнецов провёл 426 матчей, в которых забил 106 голов и сделал 240 результативных передач.
Видео второго гола Евгения Кузнецова можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Кузнецов забил четвёртый гол в сезоне НХЛ
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