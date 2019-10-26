«Вашингтон» отыгрался со счёта 1:5 в матче с «Ванкувером»
«Вашингтон Кэпиталз» отыграл отставание в четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Роджерс-Арена».
«Вашингтон» открыл счёт в матче на 4-й минуте благодаря голу Евгения Кузнецова.
Однако после этого гости пропустили пять шайб подряд и по ходу матча проигрывали со счётом 1:5. К третьему периоду «Вашингтон» смог восстановить равенство и перевёл игру в овертайм.
На момент написания новости начался овертайм. Отметим, в этой встрече форвард гостей Евгений Кузнецов забросил две шайбы.
Кузнецов забил второй гол за секунду до окончания второго периода
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