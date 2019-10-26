Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вашингтон» отыгрался со счёта 1:5 в матче с «Ванкувером»

«Вашингтон» отыгрался со счёта 1:5 в матче с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» отыграл отставание в четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Роджерс-Арена».

«Вашингтон» открыл счёт в матче на 4-й минуте благодаря голу Евгения Кузнецова.

Однако после этого гости пропустили пять шайб подряд и по ходу матча проигрывали со счётом 1:5. К третьему периоду «Вашингтон» смог восстановить равенство и перевёл игру в овертайм.

На момент написания новости начался овертайм. Отметим, в этой встрече форвард гостей Евгений Кузнецов забросил две шайбы.

Кузнецов забил второй гол за секунду до окончания второго периода
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019