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Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» одержать волевую победу над «Ванкувером»

Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» одержать волевую победу над «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоялся на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:5 Б.

По ходу второго периода «Вашингтон» проигрывал со счётом 1:5, однако смог переломить ход встречи и одержать победу в серии послематчевых буллитов. Победный буллит реализовал Никлас Бекстрём.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил две шайбы и завершил матч с коэффициентом полезности +1». Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 20 минут и 50 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер гостей Илья Самсонов пропустил 5 шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 6
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кузнецов (Врана) – 03:18' (5x5)   1:1 Бёзер (Хьюз, Хорват) – 05:33' (5x4)   2:1 Шаллер (Бигл) – 07:29' (4x5)   3:1 Петтерссон (Миллер, Бёзер) – 25:59' (5x5)   4:1 Шаллер – 33:59' (5x5)   5:1 Виртанен (Хорват, Ферланд) – 34:54' (5x5)   5:2 Кузнецов (Эллер, Гудас) – 39:59' (5x5)   5:3 Эллер (Хэтэуэй) – 41:57' (4x5)   5:4 Кемпны (Хагелин) – 44:57' (5x5)   5:5 Кемпны (Лайпсик, Бойд) – 47:41'   5:6 Бекстрём – 65:00' (ПБ)
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