Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» одержать волевую победу над «Ванкувером»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоялся на стадионе «Роджерс-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:5 Б.

По ходу второго периода «Вашингтон» проигрывал со счётом 1:5, однако смог переломить ход встречи и одержать победу в серии послематчевых буллитов. Победный буллит реализовал Никлас Бекстрём.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил две шайбы и завершил матч с коэффициентом полезности +1». Форвард Александр Овечкин провёл на площадке 20 минут и 50 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов получил 22 минуты игрового времени и не отметился результативными действиями. Голкипер гостей Илья Самсонов пропустил 5 шайб.