Результаты матчей НХЛ за 26 октября 2019 года
26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:6
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар – 00:28' (5x5) 1:1 Карлссон (Смит) – 18:30' (5x5) 1:2 Кадри (Уилсон, Коул) – 19:13' (5x5) 1:3 Макар (Комфер, Маккиннон) – 27:55' (5x5) 1:4 Кадри (Маккиннон, Жирар) – 30:11' (5x4) 1:5 Калверт (Белльмар, Ньето) – 35:50' (5x5) 1:6 Калверт (Белльмар) – 57:58' (4x5)
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Лабанк (Бёрнс, Гертл) – 10:35' (5x5) 1:1 Маззин (Спецца, Михеев) – 39:57' (5x5) 2:1 Райлли (Нюландер) – 54:31' (5x5) 3:1 Михеев (Марнер) – 59:12' (en) 4:1 Мэттьюс (Марнер) – 59:30' (5x5)
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койтс» — 3:5
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Ватанен (Хьюз, Суббэн) – 16:29' (5x5) 2:0 Хьюз (Холл, Ватанен) – 18:26' (5x4) 2:1 Шмальц (Экман-Ларссон, Демерс) – 19:43' (5x5) 2:2 Грабнер – 22:01' (4x5) 3:2 Заха (Хьюз, Теннисон) – 33:07' (5x5) 3:3 Экман-Ларссон (Круз) – 33:28' (5x5) 3:4 Хейтон (Шмальц) – 41:45' (5x5) 3:5 Келлер (Кессел, Демерс) – 58:20' (en)
«Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сэйбрз» — 0:2
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маккейб (Райнхарт, Айкел) – 31:40' (5x5) 0:2 Райнхарт (Олофссон, Айкел) – 41:15' (5x4)
«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:4
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Эннис (Шабо, Браун) – 07:59' (5x5) 1:1 Ледди (Мартин, Бойчак) – 12:59' (5x5) 1:2 Ледди – 17:19' (бул) 1:3 Мартин (Ледди, Клаттербак) – 24:58' (5x5) 1:4 Брассар (Барзал, Тэйвз) – 26:08' (5x5) 2:4 Эннис (Браун, Дюклер) – 47:08' (5x4)
«Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:6 Б
НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 6
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кузнецов (Врана) – 03:18' (5x5) 1:1 Бёзер (Хьюз, Хорват) – 05:33' (5x4) 2:1 Шаллер (Бигл) – 07:29' (4x5) 3:1 Петтерссон (Миллер, Бёзер) – 25:59' (5x5) 4:1 Шаллер – 33:59' (5x5) 5:1 Виртанен (Хорват, Ферланд) – 34:54' (5x5) 5:2 Кузнецов (Эллер, Гудас) – 39:59' (5x5) 5:3 Эллер (Хэтэуэй) – 41:57' (4x5) 5:4 Кемпны (Хагелин) – 44:57' (5x5) 5:5 Кемпны (Лайпсик, Бойд) – 47:41' 5:6 Бекстрём – 65:00' (ПБ)
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
Михеев снова великолепен! Гол, передача и «+4», а ведь мог забить и больше
А Мэттьюс получил грубый удар в голову.
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