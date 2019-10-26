Результаты матчей НХЛ за 26 октября 2019 года

26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» — 1:6

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Аризона Койтс» — 3:5

«Детройт Ред Уингз» — «Баффало Сэйбрз» — 0:2

«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:4

«Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:6 Б

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.