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«Вашингтон» впервые за 11 лет выиграл матч, уступая с разницей в четыре шайбы

«Вашингтон» впервые за 11 лет выиграл матч, уступая с разницей в четыре шайбы
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл на выезде «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В ходе встречи столичная команда проигрывала канадскому клубу со счётом 1:5, но сумела не только восстановить равновесие, но и одержать победу в серии буллитов. Это пятый случай в истории «Кэпиталз», когда им удалось отыграть такой внушительный дефицит и добиться итоговой победы. Последняя такая победа состоялась в декабре 2008 года — тогда «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:4 ОТ. Остальные три победы были зафиксированы в прошлом веке.

В составе «Кэпиталз» по два результативных броска на свой счёт записали нападающий Евгений Кузнецов и защитник Михал Кемпны. Победную шайбу в серии буллитов забросил форвард Никлас Бекстрём.

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