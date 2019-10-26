Кузнецов — о камбэке «Вашингтона»: такие победы воспитывают командный дух

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал выездную победу в матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б). В ходе встречи «столичные» проигрывали со счётом 1:5, но смогли отыграться, а Кузнецов забросил две шайбы.



«Мы неплохо начали встречу — открыли счёт, Гудас не стал вбрасывать шайбу в зону, а мы поборолись. Всё же начинается из своей зоны. Не так важно, как развивается игра. Важно каждый новый период играть лучше предыдущего. Такие победы помогают команде сплачиваться, это воспитывает командный дух. Вернуться со счёта 1:5 и выиграть — это много значит для парней. Да, мы много пропустили в первой половине, но старались придерживаться плана и добились результата», — передаёт слова Кузнецова официальный сайт клуба.

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