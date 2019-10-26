Самсонов: НХЛ — непростая лига, но я знал, что мы постараемся вернуться в игру
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал выездную победу команды в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б).
«Классная командная победа, мы отыграли четыре шайбы. На серии буллитов не волновался, чувствовал себя комфортно. Понятно, что это НХЛ — непростая лига, но я знал, что мы будем пытаться вернуться со счёта 1:5», — приводит слова Самсонова официальный сайт «Вашингтона».
Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 34 и впервые в карьере выиграл серию буллитов в НХЛ. Уроженец Магнитогорска провёл пятый матч в нынешнем сезоне и одержал четвёртую победу. «Вашинтон» признал россиянина лучшим игроком встречи, несмотря на то что он пропустил пять шайб.
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