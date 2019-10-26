Умарк дисквалифицирован на один матч за удар Ержабека

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк пропустит ближайший матч команды в регулярном чемпионате КХЛ. Шведского форварда дисквалифицировали на одну встречу.



В матче с «Витязем» (2:1 ОТ) он ударил клюшкой между ног защитника Якуба Ержабека. Ранее на один матч был дисквалифицирован Ержабек, ударивший Умарка клюшкой между ног. В этом эпизоде арбитры не зафиксировали нарушения правил.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Салавата» Линуса Умарка наказание по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.