Рирден: Кузнецов провёл лучший матч в сезоне

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал победу в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс» (6:5 Б). «Столичные» отыгрались со счёта 1:5, а одним из главных героев встречи стал Евгений Кузнецов, на счету которого голевой дубль.

Это пятый случай в истории «Кэпиталз», когда им удалось отыграть такой внушительный дефицит и добиться итоговой победы. Последняя такая победа датирована декабрём 2008 года — тогда «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:4 ОТ.

«Сказал Жене перед игрой, чтобы он был готов провести на льду много времени. Он играл очень здорово, это был его лучший матч в сезоне. Иногда я давал ему двойные смены и использовал на фланге. Здорово, что мы смогли отыграться и победить», — приводит слова Рирдена Vancouver Sun.



Игровое время Кузнецова в этом матче составило 21 минуту 58 секунд.