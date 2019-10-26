Прервёт ли СКА в Ярославле серию из четырёх поражений?

Сегодня, 26 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Трактор» — «Амур»;
— «Северсталь» — «Йокерит»;
— «Ак Барс» — «Барыс»;
— «Локомотив» — СКА.
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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