Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Прервёт ли СКА в Ярославле серию из четырёх поражений?

Прервёт ли СКА в Ярославле серию из четырёх поражений?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 26 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Трактор» — «Амур»;
— «Северсталь» — «Йокерит»;
— «Ак Барс» — «Барыс»;
— «Локомотив» — СКА.

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019