The Athletic: вернуться в КХЛ может не только Кравцов, но и Шестёркин

Обозреватель издания The Athletic Рик Карпинелло прокомментировал решение нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова вернуться в КХЛ, воспользовавшись специальным пунктом в контракте.



«Виталий Кравцов воспользовался оговоркой в контракте, которая позволяет ему вернуться в КХЛ в бывшую команду — «Трактор». Этот пункт применяется только к первому году его контракта новичка, и в конце сезона-2019/20 он должен будет вернуться в «Рейнджерс». Кравцов произвёл хорошее впечатление в тренировочном лагере, где оставался до самых последних дней, но всё-таки был отправлен в фарм-клуб. Во втором матче в АХЛ Виталий угодил в запас — по всей видимости, из-за каких-то игровых проблем. Тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн говорил, что некоторые вещи в игре хоккеиста не подлежат обсуждению. Считалось, что Кравцов настолько расстроен понижением, что это повлияло на его игру.



«Рейнджеры» чувствуют, что Кравцов сделал всё что от него просили: приехал в расположение клуба пораньше, приложил большие усилия для изучения языка. Клуб не видел необходимости форсировать конфликт с игроком. Если бы в «Рейнджерс» считали, что прогресс Кравцова идёт по правильной траектории, то его бы вызвали в основу, но это было не так. Скорее всего, Кравцов застрял бы в «Хартфорде» надолго. От очередного сезона в КХЛ он может только выиграть, ведь российская лига более конкурентная. Это может ускорить его развитие. Нет оснований полагать, что он не вернётся. Кстати, пункт об отъезде есть и у других европейцев, в том числе и у Игоря Шестёркина», — отмечает Карпинелло.



Добавим, Шестёркин в четырёх матчах в АХЛ пропустил только 5 голов, отразив 95,1% бросков по своим воротам.

В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее Но талантливый форвард ещё обязательно попытается попасть в НХЛ. Возможно, даже в этом сезоне.