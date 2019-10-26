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«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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Тренер «Ак Барса»: ждём Ткачёва, очень его не хватает

Тренер «Ак Барса»: ждём Ткачёва, очень его не хватает
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча с «Барысом» и рассказал о состоянии травмированного форварда Владимира Ткачёва.

«Нормально готовимся к матчу — сегодня будет такая же тяжёлая игра, как и в Магнитогорске. «Барыс» — хорошая команда, с хорошей вратарской линией, очень мощная оборона: они занимают второе место в лиге по наименьшему количеству пропущенных шайб. Плюс хорошее меньшинство и большинство — команда по обоим показателям идёт в топ-3 в лиге. В составе «Барыса» очень рослые ребята. Значит, нам где-то нужно быть быстрее, быть заряженными на ворота, потому что без голов не выиграешь.

Когда вернётся Ткачёв? Доктор всё скажет. Надеемся на его скорейшее выздоровление, ждём — очень не хватает его.

Влад Кара сегодня будет играть. О других перестановках перед игрой скажем. Все ребята работают, все готовы. Помним поражение со счётом 1:6 на турнире в Казахстане, помним», — приводит слова Горбенко официальный сайт казанского клуба.

Ткачёв выписан из больницы, у него не выявлено серьёзных проблем со здоровьем
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