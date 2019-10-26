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«Трактор» — «Амур»: Авцин и Лисин попали в состав хозяев

«Трактор» — «Амур»: Авцин и Лисин попали в состав хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 26 октября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В составе челябинского клуба появились нападающие Александр Авцин и Энвер Лисин, которые находятся на просмотровом контракте.

«Трактор»:

Федотов (Демченко);
Калинин — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;
Терещенко — Сергиенко, Авцин — Малыхин — Шолохов;
Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;
Ясинский, Гришаков, Тертышный — Тридчиков — Лисин.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов — Турбин, Лазарев — Голубев — Язьков;
Александров, Кацуба — Рассказов — Руденков.

Лисин и Авцин заключили пробные контракты с «Трактором»
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