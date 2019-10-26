«Трактор» — «Амур»: Авцин и Лисин попали в состав хозяев

«Трактор» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Челябинске. Встреча состоится сегодня, 26 октября, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



В составе челябинского клуба появились нападающие Александр Авцин и Энвер Лисин, которые находятся на просмотровом контракте.



«Трактор»:



Федотов (Демченко);

Калинин — Виртанен, Кручинин — Седлак — Гика;

Терещенко — Сергиенко, Авцин — Малыхин — Шолохов;

Меньшиков — Карпухин, Фатеев — Карлин — Косов;

Ясинский, Гришаков, Тертышный — Тридчиков — Лисин.



«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Корягин — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Камалов — Турбин, Лазарев — Голубев — Язьков;

Александров, Кацуба — Рассказов — Руденков.

Лисин и Авцин заключили пробные контракты с «Трактором»