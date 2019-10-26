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«Локомотив» — СКА: в воротах хозяев сыграет 19-летний Исаев

«Локомотив» — СКА: в воротах хозяев сыграет 19-летний Исаев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Ярославле состоится сегодня, 26 октября, начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив»:

Исаев (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Пяаярви — Да Коста — Санников;
Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Кудрявцев;
Мисюль — Осипов, Каюмов — Красковский — Коваленко;
Н. Аверин, Полунин, Денисенко — Свитов — Апальков.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Зубарев — Токранов, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Карпов;
Земчёнок, Подколзин, Тихонов — Каблуков — Кетов.

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