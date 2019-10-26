«Локомотив» — СКА: в воротах хозяев сыграет 19-летний Исаев

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Ярославле состоится сегодня, 26 октября, начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Локомотив»:



Исаев (Коновалов);

Рафиков — Накладал, Пяаярви — Да Коста — Санников;

Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Кудрявцев;

Мисюль — Осипов, Каюмов — Красковский — Коваленко;

Н. Аверин, Полунин, Денисенко — Свитов — Апальков.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Зубарев — Токранов, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Карпов;

Земчёнок, Подколзин, Тихонов — Каблуков — Кетов.



