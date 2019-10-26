«Ак Барс» — «Барыс»: опубликованы составы команд

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Казани состоится сегодня, 26 октября, начало матча — в 17:30 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Лямкин, Галиев — Э. Галимов — Зарипов;

Педан — Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Ли;

Журавлёв, Кара, А. Галимов — Глухов — Фисенко.



«Барыс»:



Паскуаль (Кудрявцев);

Маклюков — Диц, Шестаков — Найт — Старченко;

Клещенко — Блэкер, Акользин — Бойд — Шевченко;

Метальников — Шалапов, Михайлис — Валк — Петухов;

Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Евдокимов.