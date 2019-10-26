Бобровский — о переходе во «Флориду»: лучшее решение, хоккей в условиях отпуска
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как принимал решение перейти в южную команду.
«Это было самое важное лето в моей жизни. Было много стресса, всё это нелегко. Из всех возможных решений я выбрал наиболее лучшее для меня.
Флорида интересна тем, что ты постоянно играешь в хоккей в условиях отпуска. Выходные проводишь на пляже, словно ты куда-то уехал, нет ни мысли о хоккее. Приходишь с новыми эмоциями на стадион. Не каждый город может этим похвастаться.
У нас хорошая команда, подписали сильного тренера, менеджмент очень хочет выиграть. Все сложилось так. Готовимся, стараемся воплотить мечту в реальность», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
«Получает миллионы, а играет как отбросы». Бобровский под шквалом критики
«Флорида» ошиблась, выписав ему контракт на семь лет и $ 70 млн?
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