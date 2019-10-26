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«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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«Ак Барс» — «Барыс»: Фазылзянов забил броском от своей синей линии

«Ак Барс» — «Барыс»: Фазылзянов забил броском от своей синей линии
Хоккей / КХЛ 0

Защитник казанского «Ак Барса» Камиль Фазылзянов отметился необычной заброшенной шайбой в первом периоде домашней встречи с казахстанским «Барысом». Хоккеисту казанской команды удалось поразить ворота Эдварда Паскуаля броском от своей синей линии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;
Юдин — Лямкин, Галиев — Э. Галимов — Зарипов;
Педан — Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Ли;
Журавлёв, Кара, А. Галимов — Глухов — Фисенко.

«Барыс»:

Паскуаль (Кудрявцев);
Маклюков — Диц, Шестаков — Найт — Старченко;
Клещенко — Блэкер, Акользин — Бойд — Шевченко;
Метальников — Шалапов, Михайлис — Валк — Петухов;
Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Евдокимов.

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