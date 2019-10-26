«Ак Барс» — «Барыс»: Фазылзянов забил броском от своей синей линии

Защитник казанского «Ак Барса» Камиль Фазылзянов отметился необычной заброшенной шайбой в первом периоде домашней встречи с казахстанским «Барысом». Хоккеисту казанской команды удалось поразить ворота Эдварда Паскуаля броском от своей синей линии.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Петров;

Юдин — Лямкин, Галиев — Э. Галимов — Зарипов;

Педан — Фазылзянов, Фрэттин — Основин — Ли;

Журавлёв, Кара, А. Галимов — Глухов — Фисенко.



«Барыс»:



Паскуаль (Кудрявцев);

Маклюков — Диц, Шестаков — Найт — Старченко;

Клещенко — Блэкер, Акользин — Бойд — Шевченко;

Метальников — Шалапов, Михайлис — Валк — Петухов;

Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Евдокимов.