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Певец Сергей Жуков пришёл в гости к «Торпедо», получив в подарок свитер

Певец Сергей Жуков пришёл в гости к «Торпедо», получив в подарок свитер
Хоккей / КХЛ 0

Известный музыкант, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков побывал в гостях в раздевалке нижегородского «Торпедо». Певец стал героем небольшой сценки с участием хоккеистов «Торпедо» и главного тренера Дэвида Немировски.

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Позже Жуков сфотографировался со всеми желающими и примерил на себя вратарский шлем. Певцу вручили клюшку и именной игровой свитер с номером «52».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Торпедо» в YouTube.

Нижегородский коллектив занимает пятое место в Западной конференции, заработав в 23 матчах 25 очков. Хоккеисты «Торпедо» забросили 62 шайбы и 61 пропустили.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

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