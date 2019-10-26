Певец Сергей Жуков пришёл в гости к «Торпедо», получив в подарок свитер

Известный музыкант, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков побывал в гостях в раздевалке нижегородского «Торпедо». Певец стал героем небольшой сценки с участием хоккеистов «Торпедо» и главного тренера Дэвида Немировски.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»



Позже Жуков сфотографировался со всеми желающими и примерил на себя вратарский шлем. Певцу вручили клюшку и именной игровой свитер с номером «52».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Торпедо» в YouTube.



Нижегородский коллектив занимает пятое место в Западной конференции, заработав в 23 матчах 25 очков. Хоккеисты «Торпедо» забросили 62 шайбы и 61 пропустили.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20