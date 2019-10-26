Скудра: откуда я знаю, когда сыграет Кравцов? Тут без Виталика бы разобраться

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра после матча с «Амуром» (1:2) прокомментировал игру молодых игроков и возвращение из-за океана Виталия Кравцова.



«Играют Тертышный, Гришаков, Тридчиков, но странно требовать от них вести команду за собой. Мы не можем выставить «Челмет», это разные лиги. Вы думаете, что придёт парень, которому 19 лет, и всё исправит?



Шаров пока играть не будет. Гришакова в большинстве использовали, потому что он может исполнить, у него есть качества, необходимые для этого, пусть подтянет большинство, стараемся дать ему возможность забить гол, парень он мастеровитый, в Высшей лиге забивал. У Исаева сложный сезон, получил два повреждения, пропустил предсезонку. Он только-только в «Челмете» приходит в себя, пока у Игоря идёт подготовка, чтобы вернуться в первую команду. Будет шанс у Сухачёва. Рады за Карпухина, вызов в сборную — всегда положительный момент, пусть показывает свою игру. Надеемся, приедет с хорошими эмоциями. Также рады за Петра Ясинского: попал из молодёжки сразу в КХЛ, показал себя.



Когда сыграет Виталий Кравцов? Я откуда знаю? Где он? Не знаю, тут без Виталика бы разобраться», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее Но талантливый форвард ещё обязательно попытается попасть в НХЛ. Возможно, даже в этом сезоне.