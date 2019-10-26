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Н. Тертышный: «Трактору» не хватает трудового гола, с «мясом» затолкать шайбу

Н. Тертышный: «Трактору» не хватает трудового гола, с «мясом» затолкать шайбу
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный поделился впечатлениями от матча с «Амуром» (1:2).

«Начали неплохо, давили, но первым забросил соперник, мы вскоре сравняли счёт. Затем отпустили свою игру, энергию, драйв, пропустили, и нам немного не хватило удачи в концовке. Вроде многое получалось, успокоились, а этого нельзя делать, из-за этого где-то провалились. Я думаю, что нам не хватает именно трудового гола, после отскока, чтобы подстроиться и с «мясом» шайбу затолкать.

По большинству возьму вину на себя. В третьем периоде я должен был делать игру, вести большинство, а я шайбу в зону завезти не могу, она два раза соскочила, нужно действовать хладнокровнее», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» проиграл шестой матч из семи последних, уступив «Амуру»
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