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«Локомотив» — СКА: Ильенко забил, прокинув себе шайбу после вбрасывания

«Локомотив» — СКА: Ильенко забил, прокинув себе шайбу после вбрасывания
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде встречи ярославского «Локомотива» и петербургского СКА заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Артём Ильенко. Форвард прокинул себе под ноги шайбу после вбрасывания и эффектно поразил ворота соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Локомотив»

Исаев (Коновалов);
Рафиков — Накладал, Пяаярви — Да Коста — Санников;
Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Кудрявцев;
Мисюль — Осипов, Каюмов — Красковский — Коваленко;
Н. Аверин, Полунин, Денисенко — Свитов — Апальков.

СКА

Самонов (Хелльберг);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Зубарев — Токранов, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Карпов;
Земчёнок, Подколзин, Тихонов — Каблуков — Кетов.

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