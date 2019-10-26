«Локомотив» — СКА: Ильенко забил, прокинув себе шайбу после вбрасывания

В третьем периоде встречи ярославского «Локомотива» и петербургского СКА заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Артём Ильенко. Форвард прокинул себе под ноги шайбу после вбрасывания и эффектно поразил ворота соперника.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Локомотив»



Исаев (Коновалов);

Рафиков — Накладал, Пяаярви — Да Коста — Санников;

Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Кудрявцев;

Мисюль — Осипов, Каюмов — Красковский — Коваленко;

Н. Аверин, Полунин, Денисенко — Свитов — Апальков.



СКА



Самонов (Хелльберг);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Зубарев — Токранов, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Галенюк, Якупов — Кемппайнен — Карпов;

Земчёнок, Подколзин, Тихонов — Каблуков — Кетов.