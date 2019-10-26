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«Ак Барс» оказался сильнее «Барыса» в Казани

«Ак Барс» оказался сильнее «Барыса» в Казани
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке обыграл казахстанский «Барыс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.

На 12-й минуте счёт открыл защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов, удачно бросив от своей синей линии. В концовке первого периода гости сравняли счёт усилиями форварда Алихана Асетова. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова вновь вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе нападающего Мэттью Фрэттина. На 49-й минуте «Ак Барс» увеличил разницу в счёте, гол забил форвард Артём Галимов. На 55-й минуте «Барыс» сократил отставание, точный бросок сделал Никита Михайлис, но перевести матч в овертайм гости не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Фазылзянов (Журавлёв, Зарипов) – 11:33' (5x5)   1:1 Асетов (Михайлис, Метальников) – 18:42' (5x5)   2:1 Фрэттин (Викстранд, Петров) – 37:39' (5x4)   3:1 Галимов (Галиев, Яруллин) – 48:22' (5x4)   3:2 Михайлис (Старченко, Диц) – 54:20' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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