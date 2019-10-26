«Ак Барс» оказался сильнее «Барыса» в Казани

Казанский «Ак Барс» на домашней площадке обыграл казахстанский «Барыс» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2.



На 12-й минуте счёт открыл защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов, удачно бросив от своей синей линии. В концовке первого периода гости сравняли счёт усилиями форварда Алихана Асетова. Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартальнова вновь вышли вперёд благодаря заброшенной шайбе нападающего Мэттью Фрэттина. На 49-й минуте «Ак Барс» увеличил разницу в счёте, гол забил форвард Артём Галимов. На 55-й минуте «Барыс» сократил отставание, точный бросок сделал Никита Михайлис, но перевести матч в овертайм гости не сумели.

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