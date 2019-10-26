СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив «Локомотиву»

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 ОТ. СКА проиграл пятый матч подряд.



Первый гол зрители увидели уже на четвёртой минуте, точным броском отметился форвард команды гостей Александр Барабанов. До перерыва соперники успели обменяться голами, авторами которых стали защитник Якуб Накладал и оформивший дубль Барабанов. Во втором периоде «Локомотив» сумел восстановить равновесие на табло, гол в свой актив записал защитник Роман Савченко. В третьем периоде соперники забили по голу усилиями Артёма Ильенко и Артёма Зуба, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время «Локомотив» вырвал победу, гол забил Павел Кудрявцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.