СКА установил клубный антирекорд по длительности серии поражений

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.
Для клуба из Санкт-Петербурга поражение стало пятым подряд. Таким образом, СКА установил клубный антирекорд по серии поражений в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, «армейский» клуб в межсезонье возглавил Алексей Кудашов, недавно опровергнувший слухи о своей отставке.
Первый гол зрители увидели уже на четвёртой минуте, точным броском отметился форвард команды гостей Александр Барабанов. До перерыва соперники успели обменяться голами, авторами которых стали защитник Якуб Накладал и оформивший дубль Барабанов. Во втором периоде «Локомотив» сумел восстановить равновесие на табло, гол в актив записал защитник Роман Савченко. В третьем периоде соперники забили по голу усилиями Артёма Ильенко и Артёма Зуба, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время «Локомотив» вырвал победу, гол забил Павел Кудрявцев.
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