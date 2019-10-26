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«Северсталь» не реализовала выход «2 в 0» перед победным голом «Йокерита»

«Северсталь» не реализовала выход «2 в 0» перед победным голом «Йокерита»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке проиграла «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Игроки «Северстали» могли избежать поражения, если бы реализовали отличный момент в овертайме. Хоккеисты череповецкого клуба убежали «2 в 0», но не сумели разобраться с шайбой и нанести акцентированный бросок по воротам. Сразу после этого момента Петер Регин забил победный для «Йокерита» гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Андрея Разина потерпели четвёртое поражение подряд, финский коллектив выиграл второй матч кряду.

«Северсталь» в овертайме уступила «Йокериту», потерпев четвёртое поражение кряду
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