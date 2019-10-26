«Северсталь» не реализовала выход «2 в 0» перед победным голом «Йокерита»

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке проиграла «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Игроки «Северстали» могли избежать поражения, если бы реализовали отличный момент в овертайме. Хоккеисты череповецкого клуба убежали «2 в 0», но не сумели разобраться с шайбой и нанести акцентированный бросок по воротам. Сразу после этого момента Петер Регин забил победный для «Йокерита» гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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