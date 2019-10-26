Квартальнов: рады за Фазылзянова, но, поверьте, ему надо ещё много работать

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в матче с «Барысом» (3:2) назвал причины тяжёлой концовки встречи, отметил большое количество удалений и прокомментировал прогресс Камиля Фазылзянова.



«Тяжёлая игра. Вроде повели в хорошей игре — 3:1, но 14 минут удалений — для нас это очень много. Там, конечно, были технические ошибки, где-то выбрасывали шайбу, но удаления при игре в большинстве, и игра переворачивается очень быстро. Такая нервная концовка, где «Барыс» мог забить и совсем всё было бы по-другому. Здесь нам надо эти моменты убирать, учиться играть и не делать таких глупостей. Здорово, что на последнем рубеже Адам Рейдеборн нам помог в конце и мы победили.



Вызов Фазылзянова в сборную? Для него это большой шаг, согласен. Он играл в том году совершенно в другой лиге. Но у него сейчас режим работы и игр немного изменился. Играет, потом мы ему немного даём отдохнуть. Рады за него, но ему ещё очень много надо работать, поверьте», — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.