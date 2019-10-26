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Форвард «Каролины» Свечников открыл счёт в матче с «Чикаго»

Форвард «Каролины» Свечников открыл счёт в матче с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников открыл счёт во встрече с «Чикаго Блэкхоукс». Россиянину удался отличный бросок при розыгрыше большинства. В матче продолжается второй период, счёт — 1:0 в пользу «Каролины».

Напомним, в багаже «Каролины» и «Чикаго» неудачные серии из трёх проигранных матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 19-летний хоккеист принял участие в десяти матчах, записав на свой счёт 9 (2+7) баллов при показателе полезности «+2» и десяти минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводит на площадке около 17 минут за матч.

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