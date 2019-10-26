Кудрявцев: даже удивительно, что меня вызвали в национальную команду

Нападающий ярославского «Локомотива» Павел Кудрявцев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с петербургским СКА (4:3 ОТ).



«Рад, что сегодня получилось забить. Во время матча не думал о том, что играл перед тренером сборной. Даже удивительно, что меня вызвали в национальную команду.



Гол Ильенко — отработанная ситуация. Мы пробуем делать такие вещи на тренировках. Можно схитрить и выйти сразу на ворота. Артём — молодец, первый гол у него в сезоне.



Питерцы хорошо накрывали в чужой зоне. Защитники подходят очень близко, поэтому тяжело выбираться из своей зоны. Из-за этого в чужую приходишь уже немного уставшим», — передаёт слова Кудрявцева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов

СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив «Локомотиву»