Кудрявцев: даже удивительно, что меня вызвали в национальную команду
Нападающий ярославского «Локомотива» Павел Кудрявцев поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с петербургским СКА (4:3 ОТ).
«Рад, что сегодня получилось забить. Во время матча не думал о том, что играл перед тренером сборной. Даже удивительно, что меня вызвали в национальную команду.
Гол Ильенко — отработанная ситуация. Мы пробуем делать такие вещи на тренировках. Можно схитрить и выйти сразу на ворота. Артём — молодец, первый гол у него в сезоне.
Питерцы хорошо накрывали в чужой зоне. Защитники подходят очень близко, поэтому тяжело выбираться из своей зоны. Из-за этого в чужую приходишь уже немного уставшим», — передаёт слова Кудрявцева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов
СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив «Локомотиву»
- 26 октября 2019
-
21:43
-
21:29
-
21:21
-
21:16
-
21:14
-
21:05
-
20:54
-
20:39
-
20:29
-
20:16
-
20:03
-
19:57
-
19:53
-
19:38
-
19:20
-
19:17
-
19:00
-
18:52
-
18:47
-
18:38
-
18:29
-
18:02
-
17:35
-
17:19
-
16:55
-
16:49
-
16:30
-
16:17
-
15:33
-
15:22
-
14:50
-
14:15
-
14:07
-
13:49
-
13:15
Партнерский контент