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Рейдеборн: сложный матч, «Барыс» играл у ворот очень агрессивно

Рейдеборн: сложный матч, «Барыс» играл у ворот очень агрессивно
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн после победы над «Барысом» (3:2) подчеркнул, что получилась игра уровня плей-офф.

«Это была сложная игра для меня, у соперника было немного моментов, но у ворот они играли очень агрессивно, старались забить. Нам повезло, что мы победили и удержали победный счёт.

Что произошло в моменте с отменённым голом „Барыса“? Игрок, который прокатывался передо мной, ударил меня по голове. Нужно было посмотреть повтор, был ли я за пределами вратарской площади.

Матч был уровня плей-офф? Да, чувствовалось, что играют две сильные команды, было много атакующего хоккея. Получилась мощная игра, здорово, что мы победили», — приводит слова голкипера официальный сайт казанской команды.

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