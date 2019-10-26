Рейдеборн: сложный матч, «Барыс» играл у ворот очень агрессивно

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн после победы над «Барысом» (3:2) подчеркнул, что получилась игра уровня плей-офф.



«Это была сложная игра для меня, у соперника было немного моментов, но у ворот они играли очень агрессивно, старались забить. Нам повезло, что мы победили и удержали победный счёт.



Что произошло в моменте с отменённым голом „Барыса“? Игрок, который прокатывался передо мной, ударил меня по голове. Нужно было посмотреть повтор, был ли я за пределами вратарской площади.



Матч был уровня плей-офф? Да, чувствовалось, что играют две сильные команды, было много атакующего хоккея. Получилась мощная игра, здорово, что мы победили», — приводит слова голкипера официальный сайт казанской команды.

«Ак Барс» оказался сильнее «Барыса» в Казани