Фазылзянов — о голе из своей зоны: я просто набрасывал на ворота

Защитник казанского «Ак Барса» Камиль Фазылзянов после домашней победы над казахстанским «Барысом» (3:2) прокомментировал свой гол, забитый броском из своей зоны.



«Эпизод с моим голом? Просто набрасывал на ворота — увидел нападающего и хотел, чтобы он подобрал от борта. Тяжёлая игра, молодцы, что выстояли.



Если честно, удивился вызову в сборную России. Подумал: «Это моя фамилия там, что ли?». Честно говоря, вообще в шоке был, не знаю, как объяснить даже. Эмоции? Сразу родителям позвонил, рассказал.



Недавно я играл в Самаре в ВХЛ? В Самаре много игрового времени мне давали, вышел на новый уровень. Мне кажется, это потихонечку сказывается», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.