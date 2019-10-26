Фазылзянов — о голе из своей зоны: я просто набрасывал на ворота

Защитник казанского «Ак Барса» Камиль Фазылзянов после домашней победы над казахстанским «Барысом» (3:2) прокомментировал свой гол, забитый броском из своей зоны.
«Эпизод с моим голом? Просто набрасывал на ворота — увидел нападающего и хотел, чтобы он подобрал от борта. Тяжёлая игра, молодцы, что выстояли.
Если честно, удивился вызову в сборную России. Подумал: «Это моя фамилия там, что ли?». Честно говоря, вообще в шоке был, не знаю, как объяснить даже. Эмоции? Сразу родителям позвонил, рассказал.
Недавно я играл в Самаре в ВХЛ? В Самаре много игрового времени мне давали, вышел на новый уровень. Мне кажется, это потихонечку сказывается», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 26 октября 2019
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