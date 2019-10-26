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«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль

«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль
Хоккей / КХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашней площадке оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс», встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:0. «Ураганы» прервали серию поражений из трёх матчей, «Чикаго» потерпел четвёртое поражение подряд.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Счёт был открыт на пятой минуте, российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников реализовал большинство своей команды. В концовке второго периода команда хозяев упрочила преимущество, гол на свой счёт записал нападающий Нино Нидеррайтер. На 44-й минуте форвард Джордан Стаал довёл преимущество «ураганов» до трёх шайб. В концовке Свечников оформил дубль. Сухой матч оформил голкипер «Каролины» Пётр Мразек.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2019, суббота. 20:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Свечников (Хэмилтон, Хаула) – 04:17' (5x4)   2:0 Нидеррайтер (Славин) – 39:14' (5x5)   3:0 Стаал (Ахо, Нидеррайтер) – 43:19' (5x4)   4:0 Свечников (Ахо, Гардинер) – 58:49' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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