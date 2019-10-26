Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андрей Свечников провёл мощный силовой приём на 3-м номере драфта НХЛ

Андрей Свечников провёл мощный силовой приём на 3-м номере драфта НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашней площадке оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс», встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников в одном из эпизодов провёл мощный силовой приём на форварде соперников Кирбе Даке. 18-летний игрок «Чикаго», выбранный под третьим номером на последнем драфте НХЛ, проводил свой четвёртый матч в НХЛ.

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Бретта Фингера.

Счёт был открыт на пятой минуте, Свечников реализовал большинство своей команды. В концовке второго периода команда хозяев упрочила преимущество, гол на свой счёт записал нападающий Нино Нидеррайтер. На 44-й минуте форвард Джордан Стаал довёл преимущество «ураганов» до трёх шайб. В концовке Свечников оформил дубль. Сухой матч оформил голкипер «Каролины» Пётр Мразек.

«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019