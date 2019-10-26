Андрей Свечников провёл мощный силовой приём на 3-м номере драфта НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашней площадке оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс», встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников в одном из эпизодов провёл мощный силовой приём на форварде соперников Кирбе Даке. 18-летний игрок «Чикаго», выбранный под третьим номером на последнем драфте НХЛ, проводил свой четвёртый матч в НХЛ.
Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Бретта Фингера.
Счёт был открыт на пятой минуте, Свечников реализовал большинство своей команды. В концовке второго периода команда хозяев упрочила преимущество, гол на свой счёт записал нападающий Нино Нидеррайтер. На 44-й минуте форвард Джордан Стаал довёл преимущество «ураганов» до трёх шайб. В концовке Свечников оформил дубль. Сухой матч оформил голкипер «Каролины» Пётр Мразек.
- 26 октября 2019
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