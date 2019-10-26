Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2019 года

26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся девять матчей.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
02:00 (мск) «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс»
02:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз»
02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс»
02:00. «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз»
03:00. «Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз»
03:00. «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз»
04:00. «Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс»
05:00. «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз»
23:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз»
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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