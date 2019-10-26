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Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся девять матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

02:00 (мск) «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто

02:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

02:00. «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

03:00. «Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

03:00. «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес

04:00. «Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм

05:00. «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

23:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.

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