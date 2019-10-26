Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2019 года

26 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоятся девять матчей.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



02:00 (мск) «Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс»

02:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз»

02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс»

02:00. «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз»

03:00. «Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз»

03:00. «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз»

04:00. «Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс»

05:00. «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз»

23:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.