«Бостон» и «Монреаль» добились домашних побед
«Бостон Брюинз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Голами в составе победителей отметились: Давид Пастрняк, Андерс Бьорк и Брэндон Карло. Голкипер «Бостона» Туукка Раск оформил шатаут, отразив 26 бросков.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 12 минут 2 секунды, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».
В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). Нападающий гостей Иван Проворов отметился результативной передачей.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 14:59' (5x4) 2:0 Бьорк (Грызлик, Хайнен) – 29:31' (5x5) 3:0 Карло – 59:11' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Галлахер (Татар, Райлли) – 07:43' (5x5) 2:0 Друен (Армиа) – 12:34' (5x5) 2:1 Маззин (Марнер, Михеев) – 19:44' (5x5) 2:2 Юнссон (Мэттьюс, Райлли) – 25:52' (5x5) 3:2 Армиа – 40:07' (5x4) 4:2 Друен – 47:40' (5x5) 5:2 Судзуки (Томпсон, Казинс) – 51:53' (5x5)
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