«Бостон» и «Монреаль» добились домашних побед

«Бостон Брюинз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Давид Пастрняк, Андерс Бьорк и Брэндон Карло. Голкипер «Бостона» Туукка Раск оформил шатаут, отразив 26 бросков.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провёл на льду 12 минут 2 секунды, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). Нападающий гостей Иван Проворов отметился результативной передачей.