Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» дома обыграть «Коламбус»
«Филадельфия Флайерз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 7:4 (1:1, 1:2, 5:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
По 3 очка в составе победителей набрали: Джеймс ван Римсдайк (2+1), Якуб Ворачек (1+2) и Кевин Хейз (1+2). Двумя результативными передачами отметился Иван Проворов. Нападающий Михаил Воробьёв провёл на льду 8 минут 34 секунды.
Дубль в составе «Коламбуса» оформил Бун Дженнер. Голкипер гостей Йоонас Корписало отразил 39 бросков из 45. Российский защитник Владислав Гавриков нанёс один бросок в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
7 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ворачек (ван Римсдайк) – 14:51' (5x5) 1:1 Дженнер (Милано, Веренски) – 17:26' (5x5) 1:2 Дюбуа (Джонс, Нюквист) – 22:28' (5x4) 2:2 ван Римсдайк (Ворачек, Гостисбер) – 37:39' (5x4) 2:3 Дженнер (Андерсон, Милано) – 38:04' (5x5) 2:4 Андерсон (Кукан, Гавриков) – 42:15' (5x5) 3:4 Гостисбер (Жиру, Хейз) – 50:52' (4x4) 4:4 ван Римсдайк (Проворов, Ворачек) – 52:37' (5x5) 5:4 Хейз – 54:24' (4x5) 6:4 Раффль (Хейз) – 58:21' (en) 7:4 Конечны (Нисканен, Проворов) – 59:46' (5x4)
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