Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» дома обыграть «Коламбус»

«Филадельфия Флайерз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 7:4 (1:1, 1:2, 5:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По 3 очка в составе победителей набрали: Джеймс ван Римсдайк (2+1), Якуб Ворачек (1+2) и Кевин Хейз (1+2). Двумя результативными передачами отметился Иван Проворов. Нападающий Михаил Воробьёв провёл на льду 8 минут 34 секунды.

Дубль в составе «Коламбуса» оформил Бун Дженнер. Голкипер гостей Йоонас Корписало отразил 39 бросков из 45. Российский защитник Владислав Гавриков нанёс один бросок в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».