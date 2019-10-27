Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Миннесотой»
«Миннесота Уайлд» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:1.
В составе победителей отличились Мэтт Дамба, Эрик Стаал, Йоэль Эрикссон Эк, Микко Койву, Джаред Сперджен. Единственный гол в составе «Лос-Анджелес» забил Бен Хаттон. Результативной передачей отметился Илья Ковальчук.
Таким образом, «Миннесота» одержала третью победу за последние четыре матча. «Лос-Анджелес» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Даллас Старз», а «Лос-Анджелес» встретится «Чикаго Блэкхоукс».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Мейхью (Дамба, Донато) – 05:50' (5x5) 1:1 Хаттон (Кемпе, Ковальчук) – 24:29' (5x5) 2:1 Стаал (Цукер) – 37:04' (5x5) 3:1 Эрикссон Эк (Дамба, Бродин) – 40:28' (5x5) 4:1 Койву (Фолиньо, Хартман) – 46:39' (5x5) 5:1 Сперджен – 52:24' (5x5)
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