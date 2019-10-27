Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Миннесотой»

«Миннесота Уайлд» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Мэтт Дамба, Эрик Стаал, Йоэль Эрикссон Эк, Микко Койву, Джаред Сперджен. Единственный гол в составе «Лос-Анджелес» забил Бен Хаттон. Результативной передачей отметился Илья Ковальчук.

Таким образом, «Миннесота» одержала третью победу за последние четыре матча. «Лос-Анджелес» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Даллас Старз», а «Лос-Анджелес» встретится «Чикаго Блэкхоукс».