Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Миннесотой»

Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ 0

«Миннесота Уайлд» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Мэтт Дамба, Эрик Стаал, Йоэль Эрикссон Эк, Микко Койву, Джаред Сперджен. Единственный гол в составе «Лос-Анджелес» забил Бен Хаттон. Результативной передачей отметился Илья Ковальчук.

Таким образом, «Миннесота» одержала третью победу за последние четыре матча. «Лос-Анджелес» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Даллас Старз», а «Лос-Анджелес» встретится «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Мейхью (Дамба, Донато) – 05:50' (5x5)   1:1 Хаттон (Кемпе, Ковальчук) – 24:29' (5x5)   2:1 Стаал (Цукер) – 37:04' (5x5)   3:1 Эрикссон Эк (Дамба, Бродин) – 40:28' (5x5)   4:1 Койву (Фолиньо, Хартман) – 46:39' (5x5)   5:1 Сперджен – 52:24' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019