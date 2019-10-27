Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Питтсбург» обыграл «Даллас», у Радулова и Гурьянова «-3» на двоих

«Питтсбург» обыграл «Даллас», у Радулова и Гурьянова «-3» на двоих
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Победу «Питтсбургу» принесли голы Доминика Кагуна, Брайана Раста и Брэндона Танева.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 15 минут и 46 секунд, завершив матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Александр Радулов получил 16 минут и 57 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Даллас» прервал трёхматчевую победную серию, а «Питтсбург» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с ««Филадельфией Флайерз», а «Даллас» сыграет с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кагун (Лафферти) – 47:29' (5x5)   0:2 Раст (Марино, Хёрнквист) – 49:07' (5x5)   0:3 Танев (Гюнцель, Блюгерс) – 58:46' (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019