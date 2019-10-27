«Питтсбург» обыграл «Даллас», у Радулова и Гурьянова «-3» на двоих

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Победу «Питтсбургу» принесли голы Доминика Кагуна, Брайана Раста и Брэндона Танева.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 15 минут и 46 секунд, завершив матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Александр Радулов получил 16 минут и 57 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Даллас» прервал трёхматчевую победную серию, а «Питтсбург» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с ««Филадельфией Флайерз», а «Даллас» сыграет с «Миннесотой Уайлд».