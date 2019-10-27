Михеев красиво ушёл из-под силового приёма Уэбера. Канадец упал на лёд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).

Нападающий гостей Илья Михеев отметился результативной передачей. В одном из моментов он ловко ушёл от силового приёма защитника Ши Уэбера и создал голевой момент — сам канадец потерял равновесие и упал на лёд. Всего в 13 играх сезона россиянин набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+9». В среднем за матч Илья проводит на льду 15 минут 52 секунды.

Видео момента можно посмотреть в "Твиттере".

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 Михеев отметился четырьмя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.