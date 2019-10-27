«Анахайм» обыграл «Колорадо», у Задорова «-1»

«Анахайм Дакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Адам Хенрик, Картер Рауни, Райан Гецлаф, Макс Комтуа и Якоб Сильверберг. В составе «Колорадо» отличились Йоонас Донской и Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 7 минут и 27 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 14 минут и 20 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Колорадо Эвеланш» встретится с «Флоридой Пантерз».