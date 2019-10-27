«Анахайм» обыграл «Колорадо», у Задорова «-1»
«Анахайм Дакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Адам Хенрик, Картер Рауни, Райан Гецлаф, Макс Комтуа и Якоб Сильверберг. В составе «Колорадо» отличились Йоонас Донской и Натан Маккиннон.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 7 минут и 27 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров получил 14 минут и 20 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Колорадо Эвеланш» встретится с «Флоридой Пантерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Ракелль, Линдхольм) – 00:50' (5x5) 0:2 Рауни (Грант, Линдхольм) – 12:51' (5x5) 1:2 Донской (Бураковски) – 25:22' (5x4) 1:3 Гецлаф (Линдхольм, Миллер) – 28:28' (5x4) 2:3 Маккиннон (Комфер, Макар) – 41:38' (5x4) 2:4 Комтуа (Ритчи, Гуле) – 46:42' (5x5) 2:5 Сильверберг – 57:47' (en)
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