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Кучеров набрал 10-е очко в сезоне, продлив безголевую серию до шести матчей

Кучеров набрал 10-е очко в сезоне, продлив безголевую серию до шести матчей
Хоккей / НХЛ 0

«Нэшвилл Предаторз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Предаторз» эта победа стала третьей кряду.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+1». Всего в 10 играх сезона россиянин набрал 10 (3+7) очков, при этом его безголевая серия продлилась до шести матчей.

Статистика Никиты Кучерова в регулярном сезоне-2019/20

В матче с «Предаторз» игровое время нападающего составило 20.57 (лучший результат среди полевых игроков «Лайтнинг»), при этом чуть больше трёх минут Кучеров провёл в большинстве. Он нанёс один бросок.

Никита Кучеров тренируется в третьем звене «Тампа-Бэй»
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