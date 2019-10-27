Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В девяти матчах дня приняли участие 14 российских хоккеистов.
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился дублем. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достигли отметки в 10 очков в сезоне. Безголевая серия форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина достигла 80 матчей.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Свечников (н)
|«Каролина»
|2+0
|+1
|0
|4
|2
|0
|-
|13.20
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|0
|4
|0
|57%
|12.02
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+1
|-1
|0
|2
|3
|0
|-
|16.33
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|20.57
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|80%
|08.34
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-2
|0
|4
|3
|0
|-
|15.46
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|16.57
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|0
|0
|3
|0
|0
|0%
|16.08
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|07.27
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|1
|-
|14.20
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|1
|5
|2
|-
|22.08
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+1
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|13.47
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+2
|+3
|0
|3
|2
|1
|-
|21.50
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|17.27
Результаты матчей НХЛ за 26 октября 2019 года
- 27 октября 2019
-
08:45
-
08:25
-
08:04
-
07:28
-
07:15
-
07:01
-
06:35
-
06:24
-
06:11
-
06:00
-
05:57
-
05:45
-
05:02
-
04:55
-
04:45
-
00:00
- 26 октября 2019
-
23:49
-
23:29
-
23:20
-
22:52
-
22:34
-
22:24
-
21:56
-
21:43
-
21:29
-
21:21
-
21:16
-
21:14
-
21:05
-
20:54
-
20:39
-
20:29
-
20:16
-
20:03
-
19:57
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