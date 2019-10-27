Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В девяти матчах дня приняли участие 14 российских хоккеистов.

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился дублем. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достигли отметки в 10 очков в сезоне. Безголевая серия форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина достигла 80 матчей.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»2+0+10420-13.20
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1004057%12.02
Михеев (н)«Торонто»0+1-10230-16.33
Кучеров (н)«Тампа»0+1+10100-20.57
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+00000080%08.34
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-20430-15.46
Радулов (н)«Даллас»0+0-10300-16.57
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+1003000%16.08
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000111-07.27
Задоров (з)«Колорадо»0+0-10131-14.20
Куликов (з)«Виннипег»0+000152-22.08
Гавриков (з)«Коламбус»0+1+10100-13.47
Проворов (з)«Филадельфия»0+2+30321-21.50
Сергачёв (з)«Тампа»0+000101-17.27
Результаты матчей НХЛ за 26 октября 2019 года
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019