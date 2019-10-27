Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 26 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В девяти матчах дня приняли участие 14 российских хоккеистов.

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился дублем. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достигли отметки в 10 очков в сезоне. Безголевая серия форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина достигла 80 матчей.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Свечников (н) «Каролина» 2+0 +1 0 4 2 0 - 13.20 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 0 4 0 57% 12.02 Михеев (н) «Торонто» 0+1 -1 0 2 3 0 - 16.33 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 +1 0 1 0 0 - 20.57 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 0 0 0 0 0 80% 08.34 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -2 0 4 3 0 - 15.46 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 3 0 0 - 16.57 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+1 0 0 3 0 0 0% 16.08 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 1 1 1 - 07.27 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 0 1 3 1 - 14.20 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 0 1 5 2 - 22.08 Гавриков (з) «Коламбус» 0+1 +1 0 1 0 0 - 13.47 Проворов (з) «Филадельфия» 0+2 +3 0 3 2 1 - 21.50 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 1 0 1 - 17.27