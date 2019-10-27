А. Свечников — о дубле: надо продолжать делать то, что делаю

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0). Российский нападающий в матче с «Блэкхоукс» впервые в карьере в НХЛ отличился в большинстве.

«Надо продолжать делать то, что делаю, и чаще бросать в большинстве. Когда забиваешь в большинстве, чувствуешь себя комфортнее», — цитирует Свечникова пресс-служба НХЛ.

Счёт был открыт на пятой минуте, Свечников реализовал большинство своей команды. В концовке второго периода команда хозяев упрочила преимущество, гол на свой счёт записал нападающий Нино Нидеррайтер. На 44-й минуте форвард Джордан Стаал довёл преимущество «ураганов» до трёх шайб. В концовке Свечников оформил дубль. Сухой матч оформил голкипер «Каролины» Пётр Мразек.