Кравцов: на эмоциях легко долетел до Челябинска. Ближайшие планы — выигрывать

Российский нападающий Виталий Кравцов, который продолжит этот сезон в составе «Трактора», прокомментировал возвращение в челябинский клуб.
«На эмоциях очень легко долетел. Конечно, соскучился по Челябинску. Сколько лет тут провёл, здесь уже всё как родное. Ближайшие планы — выигрывать, забивать, отдавать, помогать себе и команде», — сказал Кравцов в эфире клубного телевидения.
Виталий выступал за челябинский клуб с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.
В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ.
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