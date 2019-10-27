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Кравцов: на эмоциях легко долетел до Челябинска. Ближайшие планы — выигрывать

Кравцов: на эмоциях легко долетел до Челябинска. Ближайшие планы — выигрывать
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Виталий Кравцов, который продолжит этот сезон в составе «Трактора», прокомментировал возвращение в челябинский клуб.

«На эмоциях очень легко долетел. Конечно, соскучился по Челябинску. Сколько лет тут провёл, здесь уже всё как родное. Ближайшие планы — выигрывать, забивать, отдавать, помогать себе и команде», — сказал Кравцов в эфире клубного телевидения.

Виталий выступал за челябинский клуб с 2016 по 2019 год. В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.

В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ.

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