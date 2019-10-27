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Гусев и его партнёры по «Нью-Джерси» нарядились в костюмы для хэллоуина

Гусев и его партнёры по «Нью-Джерси» нарядились в костюмы для хэллоуина
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий Никита Гусев и его партнёры по «Нью-Джерси» нарядились в костюмы для хэллоуина. На фотографии, которую Гусев выложил в «Инстаграме», запечатлены Павел Заха, Нико Хишир, Йеспер Боквист и Йеспер Братт.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Никиты Гусева

В этом сезоне Гусев принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Хэллоуин — международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является.

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