Российский нападающий Никита Гусев и его партнёры по «Нью-Джерси» нарядились в костюмы для хэллоуина. На фотографии, которую Гусев выложил в «Инстаграме», запечатлены Павел Заха, Нико Хишир, Йеспер Боквист и Йеспер Братт.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Никиты Гусева
В этом сезоне Гусев принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Хэллоуин — международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является.
- 27 октября 2019
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
10:01
-
09:45
-
09:20
-
09:06
-
08:45
-
08:25
-
08:04
-
07:28
-
07:15
-
07:01
-
06:35
-
06:24
-
06:11
-
06:00
-
05:57
-
05:45
-
05:02
-
04:55
-
04:45
-
00:00
- 26 октября 2019
-
23:49
-
23:29
-
23:20
-
22:52
-
22:34
-
22:24
-
21:56
-
21:43
-
21:29
-
21:21
-
21:16
-
21:14