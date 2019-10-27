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«Авангард» — ЦСКА: возьмут ли «армейцы» реванш за поражение в Кубке открытия?

«Авангард» — ЦСКА: возьмут ли «армейцы» реванш за поражение в Кубке открытия?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 27 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Металлург» Мг;
— «Авангард» — ЦСКА;
— «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Спартак» — «Динамо» Р;
— «Динамо» Мн — «Салават Юлаев».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня пройдёт в Балашихе, где «Авангард» примет ЦСКА. Команды уже встречались в нынешнем сезоне. В матче за Кубок открытия подопечные Боба Хартли были сильнее со счётом 3:1. К повторному матчу команды подходят в не лучшем настроении. «Авангард» в предыдущем матче уступил «Куньлунь Ред Стар» (0:3), ЦСКА с тем же счётом проиграл «Йокериту».

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз: Войнов передаст привет Сорокину в Балашихе
Действующие финалисты Кубка Гагарина синхронно проиграли предыдущие матчи со счётом 0:3.
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