«Авангард» — ЦСКА: возьмут ли «армейцы» реванш за поражение в Кубке открытия?

Сегодня, 27 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Металлург» Мг;

— «Авангард» — ЦСКА;

— «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Спартак» — «Динамо» Р;

— «Динамо» Мн — «Салават Юлаев».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня пройдёт в Балашихе, где «Авангард» примет ЦСКА. Команды уже встречались в нынешнем сезоне. В матче за Кубок открытия подопечные Боба Хартли были сильнее со счётом 3:1. К повторному матчу команды подходят в не лучшем настроении. «Авангард» в предыдущем матче уступил «Куньлунь Ред Стар» (0:3), ЦСКА с тем же счётом проиграл «Йокериту».