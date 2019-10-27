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Через неделю Беттмэн, Фазель и Фер обсудят участие игроков НХЛ в Олимпиаде

Через неделю Беттмэн, Фазель и Фер обсудят участие игроков НХЛ в Олимпиаде
Хоккей / НХЛ 0

Инсайдер Sportsnet Крис Джонстон заявил, что через неделю комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и глава Профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер встретятся, чтобы обсудить участие игроков НХЛ в Олимпиаде.

Встреча состоится в Швеции, где «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрз» встретятся в матчах Глобальной серии НХЛ.

“Мне кажется, по мере развития переговоров по новому коллективному соглашению большим препятствием остаются Олимпийские игры и расположение чемпионата мира по хоккею. Эти соревнования усложняют международный календарь. Однако, даже несмотря на то, что в последнее время мало что происходит, есть шанс, что в ближайшие две недели дела пойдут на лад”, — полагает Джонстон.

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